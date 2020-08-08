Турин, Италия, , 23:39 — REGNUM Бывший тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением касательно назначения на пост главного тренера туринского клуба их бывшего игрока Андреа Пирло.

«У Пирло очень передовые футбольные идеи. Возможно, даже слишком много. Он должен быть осторожен, чтобы не допустить потенциальных ошибок.

Ему нужно оценить материал, который у него есть, и действовать на основе своего опыта», — приводит слова специалиста портал Sky Sport Italia.

Для Пирло это будет первый опыт работы в качестве главного тренера. Ранее итальянец был временно объявлен тренером молодежной команды «старой сеньоры».

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