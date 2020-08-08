Милан, Италия, , 23:33 — REGNUM «Милан» собирается вернуть в свой состав действующего полузащитника лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко. Игрок выступал за «россонери» на правах аренды в сезоне 2018−2019 годов.

Согласно информации портала La Gazzetta dello Sport, миланский клуб устно согалсовал условяи контракта с французским хавбеком. Игрок, в случае подписания контракта, будет зарабатывать 3 миллиона евро в год, не считая бонусы.

Сообщается, что Бакайоко располагает к возвращению в «Милан» и даже готов ради этого пойти на существенное снижение зарплаты.

«Аристократы» требует 20 миллионов евро в качестве компенсации за переход футболиста, однако «Милан» готов предложить лишь 15 миллионов или аренду игрока с обязательным выкупом.

В минувшем сезоне Бакайоко провел 20 матчей во всех турнирах и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».