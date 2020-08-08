Мюнхен, Германия, , 22:55 — REGNUM «Бавария» обыгрывает лондонский «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1, команды ушли на перерыв в ожидании второго тайма. Общий счет по сумме двух встреч составляет 5:1 в пользу «мюнхенцев».

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вышел на поле в своей 112-й игре в Лиге чемпионов, повторив достижение бывшего защитника «баварцев» Филиппа Лама по числу сыгранных матчей в ЛЧ среди немцев.

В этом сезоне Томас Мюллер принял участие в 33 матчах, в которых отличился восемью голами и 21 результативной передачей.