Рига, , 22:23 — REGNUM Защитник Мэттью Майоне близок к возвращению в рижское «Динамо».

Согласно данным портала Sportacentrs, 29-летний хоккеист в ближайшее время подпишет пробный контракт с латвийским клубом.

В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Майоне сменил три команды. Канадец начал сезон в «Куньлуне», продолжил в минском «Динамо» и завершил его в составе рижской команды, но провел лишь четыре встречи из-за травмы.

Напомним, что игрок провел полноценный сезон 2018−2019 годов в составе «рижан», запомнившись результативной игрой. На его счет было записано 45 (12+33) очков в 58 матчах за «Динамо».