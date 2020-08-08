Саранск, , 21:57 — REGNUM «Ростов» одержал победу над «Тамбовом» в рамках первого тура розыгрыша Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой «ростовчан» с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч в сегодняшней встрече забил полузащитник Павел Мамаев на 21-й минуте. Этот гол стал 50-м голом в карьере 31-летнего хавбека. В рамках РПЛ Мамаев отметился 37 мячами, также на его счету семь голов в еврокубках и еще шесть в национальном Кубке.