Лидс, Великобритания, , 21:41 — REGNUM Новоиспеченный участник следующего розыгрыша Английской премьер-лиги «Лидс» хочет сохранить права на защитника «Брайтона» Бена Уайта.

Согласно информации портала Sky Sports, «Лидс» уже сделал официальное трансферное предложение «чайкам», однако клуб отверг его. Видимо, «Брайтона» не устроил размер компенсации, «Лидс» предложил за футболиста 22 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне Уайт на правах аренды выступал за «Лидс». В 46 матчах Чемпионшипа игрок отличился одним голом и двумя результативными пасами.