Турин, Италия, , 21:19 — REGNUM Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло вернулся в клуб, но уже на новую должность.

Согласно информации официального сайта туринского клуба, «Ювентус» назначил Андреа Пирло на пост главного тренера команды. Контракт со 41-летним специалистом рассчитан на два сезона до лета 2022 года.

Отметим, что для Пирло это будет первый опыт в качестве тренера. Ранее итальянец был временно объявлен тренером молодежной команды «старой сеньоры».

В качестве игрока Пирло провел в «Ювентусе» пять сезонов, ставшими лучшими его продолжительной карьере. В их составе он стал четырёхкратным победителем чемпионата Италии, двукратным обладателем Суперкубка страны, а также один раз выиграл кубок.