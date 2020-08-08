Рим, , 20:54 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва близок к переезду в Италию.

Согласно сведениям портала Corriere dello Sport, «Лацио» в ближайшее время завершит сделку по переходу испанского полузащитника. Сообщается, что Сильва поставит подпись под новым соглашением с итальянским клубом уже в понедельник. По некоторым данным, контракт будет рассчитан на три сезона.

В минувшем сезоне 34-летний испанец провел 39 матчей во всех турнирах за «Ман Сити», отличившись шестью голами и десятью результативными передачами.