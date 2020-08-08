Сан-Себастьян, Испания, 8 августа 2020, 20:34 — REGNUM «Реал Сосьедад» объявил о заключении нового контракта с полузащитником Мартином Меркелансом на своей официальной странице в «Твиттере».
Сообщается, что контракт с 25-летним испанцем рассчитан на пять сезонов до лета 2025 года.
Меркеланс является воспитанником футбольной школы «матрасиков». За первую команду «Сосьедада» игрок дебютировал в августе 2018 года в возрасте 23 лет.
В прошедшем сезоне Мартин вышел на поле в 43 матчах, выступая на правах аренды в «Мирандесе». На его счет было записано 17 голов и 14 результативных передач.