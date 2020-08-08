Химки, Московская область, , 20:30 — REGNUM Футболисты московского футбольного клуба ЦСКА, обыгравшие подмосковные «Химки» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), провели хороший матч. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил 8 августа главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко, комментируя результат матча.

Футбол (сс) JeppeSmedNielsen

«В целом провели хороший матч и в нападении, и в обороне, — сказал Гончаренко. — Понравилось, как действовала подстраховка».

По его словам, армейцы контролировали ход игры, однако в концовке немного упустили «нити из своих рук».

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем поле проиграл московскому ЦСКА в матче первого тура чемпионата России. Встреча, которая завершилась со счетом 0:2, прошла на стадионе «Арена Химки».

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