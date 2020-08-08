Милан, Италия, , 20:18 — REGNUM «Милан» заинтересован в услугах полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры.

Согласно информации портала The Telegraph, главный тренер «пушкарей» Микель Артета не видит игрока в своей команде и готов отпустить футболиста уже в это межсезонье. Первым в очередь за перспективным уругвайцем, который уже выступал в Италии за «Сампдорию», встал «Милан».

Текущее соглашение 24-летнего хавбека с «канонирами» рассчитано еще на три года.

В минувшем сезоне Торрейра вышел на поле в 39 матчах за «Арсенал» во всех турнирах и записал на свой счет два гола.