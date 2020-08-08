Химки, Московская область, , 18:30 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» (Московская область) на своем поле уступил московскому ЦСКА в матче первого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 8 августа на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 0:2.

Футбол (сс) JeppeSmedNielsen

В составе гостей голевыми действиями отметились Константин Кучаев (18-я минута матча) и Алан Дзагоев (45-я минута матча).

Как передавало ИА REGNUM, первое место в чемпионате России по футболу в минувшем розыгрыше занял «Зенит» из Санкт-Петербурга. Клуб с берегов Невы также завоевал Кубок и Суперкубок России.

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