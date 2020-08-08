Турин, Италия, , 17:40 — REGNUM Футбольный специалист Андреа Пирло, ранее выступавший за «Ювентус» и сборную Италию, может может возглавить туринский клуб. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, одним из кандидатов на вакантный пост, который покинул Маурицио Сарри, является возглавивший 30 июля молодёжную команду «Ювентуса» Пирло.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа руководство туринского клуба «Ювентус», действующего чемпиона Италии, объявило об отставке главного тренера Маурицио Сарри.

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