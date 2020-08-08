Турин, Италия, , 16:56 — REGNUM Руководство туринского клуба «Ювентус», действующего чемпиона Италии по футболу, отправило в отставку главного тренера Маурицио Сарри. Об этом 8 августа сообщается на официальном сайте итальянской команды.

«Сарри освобожден от должности тренера… — говорится в сообщении. — Клуб хотел бы поблагодарить специалиста».

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля текущего года футбольный клуб «Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии. Однако, 7 августа туринский клуб, проигравший по сумме двух матчей 1/8 финала французскому «Лиону», завершил борьбу в Лиге чемпионов.

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