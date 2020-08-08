Москва, , 16:18 — REGNUM Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Василий Кикнадзе не планирует покидать свой пост. Об этом, как передает Sport24.ru, сообщил сам Кикнадзе во время встречи с болельщиками столичной команды, которые подвергли его критике.

«Я не уйду из клуба! — сказал Кикнадзе. — Не уйду! И сделаю все, чтобы клуб был самым сильным… Но то, что делаете вы (фанаты), на мой взгляд, это позор!«

Гендиректор клуба добавил, что право иметь собственное мнение за болельщиками он признает. При этом он добавил, что решение о том, кто будет руководитель клуба, принимают не фанаты.

По его словам, болельщики не могут оказать «серьезное влияние на клуб» ни с какой точки зрения — «ни с точки зрения поддержки на трибунах», «ни с финансового вклада».

Напомним, болельщики «железнодорожников» недовольны решением руководства клуба не продлевать контракт с экс-наставником Юрием Семиным.

Читайте также: «Локомотив» сыграет с «Сочи» в матче за третье место предсезонного турнира