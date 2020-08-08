Манчестер, Великобритания, , 13:44 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» уступил в гостях команде «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов.

Игра состоялась на поле манчестерского стадиона «Этихад» и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыли хозяева, когда на 9-й минуте игры бразильский форвард «МС» Габриэл Жезус отобрал мяч у центрального французского защитника «Реала» Рафаэля Варана и отдал передачу своем коллегу по клубу, форварду Рахиму Стерлингу, который поразил ворота гостей.

Затем, на 28-й минуте, «Реалу» удалось счет сравнять усилиями своего алжирского форварда Карима Бенземы, однако в середине второго тайма Рафаэль Варан вновь допустил ошибку, попытавшись скинуть мяч головой на вратаря своего клуба Тибо Куртуа, и перехвативший мяч Габриэл Жезус пробил точно мимо вышедшего из ворот голкипера «Реала», оставив победу за своим клубом.

Отметим, первый матч 1/8 финала между «Реалом» и «МС» также закончился в пользу манчестерской команды со счетом 2:1, и по итогам двух встреч «МС» вышел в четвертьфинал, а «Реал» выбыл из дальнейшего розыгрыша.