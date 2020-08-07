Турин, Италия, , 23:32 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «Лионом». Матч проходит на стадионе «Альянц» в Турине. На данный момент «Ювентус» ведет в счете 2:1 на 73-й минуте встречи.

Криштиану Роналду Ludovic Péron

Этот гол стал первым для 35-летнего португальца в текущем розыгрыше плей-офф ЛЧ.

Отметим, что Криштиану забил в своем 14-м розыгрыше плей-офф подряд. В общей сложности Роналду забил 130 голов в Лиге чемпионов, из которых 66 было забито именно в играх на вылет.