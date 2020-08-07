Флорида, США, , 22:31 — REGNUM «Флорида Пантерз» покинули текущий розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли.

В отборочном раунде плей-офф НХЛ «пантеры» в четырех матчах уступили серию «Нью-Йорк Айлендерс». Общий счет серии — 3:1 в пользу «островитян».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский проявил себя не в лучшей форме, пропустив за четыре матча 12 шайба. Нападающий Евгений Дадонов отличился лишь одной результативной передачей.

Напомним, что шансов на победу в Кубке Стэнли недавно лишились «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Артемий Панарин, и «Виннипег Джетс» Куликова.