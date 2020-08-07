Детройт, США, , 21:59 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» отдал своих ведущих проспектов в аренду в европейские клубы.

Согласно информации Detroit News, нападающий Филип Задина и защитник Мориц Зайдер начнут следующий сезон в Европе. Чешский форвард будет выступать в чемпионате родной страны за «Тршинец». Зайдер также вернется на родину, где будет защищать цвета «Мангейма».

20-летний Задина был выбран под общим шестым номером на драфте НХЛ 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате на его счету 15 (8+7) очков в 28 матчах.

19-летний немец был выбран также под общим шестым номером годом позже. Большую часть минувшего сезона Зайдер провел в АХЛ, набрав 22 (2+20) очка в 49 матчах.