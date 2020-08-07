Химки, Московская область, , 20:53 — REGNUM Бывший сотрудник московского ЦСКА Юрий Старкин занял должность начальника главной команды «Химок», сменив на этом посту Сергея Якунчикова. Об изменениях в административном штабе сообщил официальный портал подмосковного клуба.

Специалист занимал аналогичную должность в ЦСКА с 2004 года, после чего короткий срок, а именно с июня этого года отработал в «Велесе».

«Желаем Сергею Павловичу успехов и продуктивной работы! Юрию Ивановичу — удачи! Благодарим за профессионализм и самоотдачу», — написано в обращении клуба на официальном сайте.