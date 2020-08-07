Москва, , 18:12 — REGNUM 7 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» пройдет матч за Суперкубок России 2020 между «Зенитом» и «Локомотивом». Новичок «сине-бело-голубых» Деян Ловрен появится на поле с первых минут.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Жустино Дуглас, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

«Локомотив»: Гильерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Станислав Магкеев, Эдер.