Майкоп, , 16:26 — REGNUM День физкультурника отметят 8 августа в Майкопе на фоне снятия в Адыгее ограничений на спортивные мероприятия. В программе праздника — футбольные турниры, соревнования по шахматам и теннису, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе администрации города.

Так, в 08:00 на спортивной площадке, расположенной возле городского бассейна, начнется турнир по пляжному футболу. Спустя час на стадионе «Юность» стартует футбольный турнир дворовых команд. В это же время стадион «Дружба» соберет любителей большого тенниса.

В 10:00 в городском шахматном клубе начнется турнир по шахматам. Также в День физкультурника пройдет награждение призеров онлайн-конкурсов, турниров и челленджей — торжественная церемония состоится в 09:30 в городском парке возле шахматного клуба.

В мэрии заверили, что спортивные мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Напомним, с 1 августа в Адыгее возобновили проведение профессиональных и любительских спортивных соревнований, приостановленных на фоне пандемии коронавируса. В спортивных залах могут присутствовать и зрители при условии заполнения не более 10% мест.