Лондон, , 15:01 — REGNUM Английская Премьер-лига (АПЛ) представила список претендентов на приз лучшему футболисту сезона 2019/20. Об этом 7 августа сообщается на сайте лиги.

В список вошли сразу три игрока «Ливерпуля», который впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Это защитник Трент Александер-Арнольд, полузащитник Джордан Хендерсон и нападающий Садио Мане.

Также на звание лучшего игрока сезона претендуют Джейми Варди («Лестер Сити»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Дэнни Ингс («Саутгемптон») и Ник Поуп («Бёрнли»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом АПЛ в сезоне 2019/20 по версии журналистов.

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