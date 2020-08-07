Тамбов, , 14:26 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» подписал контракт с центральным защитником Александром Головнёй. Об этом 7 августа сообщает «Чемпионат».

По информации издания, до этого 21-летний футболист находится на просмотре в клубе.

Головня является воспитанником академии московского «Динамо». В сезоне 2019/20 он сыграл 18 матчей за клуб «Родина» в ПФЛ и Кубке России, но результативными действиями не отметился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко перешёл в «Тамбов».

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