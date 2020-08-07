Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM Организационный комитет Универсиады-2023, которая пройдёт в Екатеринбурге, определился с выбором талисманов и логотипа. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оргкомитета.

Отмечается, что логотип и талисманы выбраны. Они будут представлены на форуме «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Екатеринбурге осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле оргкомитет Универсиады выбрал 12 претендентов на роль талисмана соревнований.

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