Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Грузия вошла в список государств, куда могут быть перенесены матчи футбольной Лиги Европы (УЕФА) из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 6 августа рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.

Он сообщил журналистам, что участвовал в онлайн-конференции с представителями УЕФА. Там рассказали о запасных вариантах.

«УЕФА ознакомил с планом, согласно которому игры команд, представляющие страны в кризисном положении, будут перенесены в нейтральные страны, где сложилась хорошая эпидемиологическая ситуация», — сказал Муджири.

Он добавил, что кроме Грузии в список попали Кипр, Греция и Польша.

Напомним, для снижения риска распространения коронавируса УЕФА решил все игры этого турнира, кроме плей-офф, сделать одноматчевыми.

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