Москва, , 13:57 — REGNUM Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом «Аргентинос Хуниорс» о трансфере полузащитника Фаусто Веры. Об этом 7 августа сообщает «Чемпионат».

По информации издания, аргентинский клуб принял предложение в размере €8,5 млн, а также €1,5 млн бонусов за 100% прав на футболиста.

Отмечается, что теперь решение остаётся за игроком, который взял время на размышление.

Напомним, ранее аргентинский клуб «Сан-Лоренсо» сообщил, что нападающий Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА.

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