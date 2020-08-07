7 августа 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM 6 августа прошёл 2-й тур Суперлиги сезона 2020 между ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЖФК «Звезда-2005» (Пермь). Женская сборная по футболу «Зенит» провела первый домашний матч с пермской «Звездой». Игра прошла на поле «Газпром"-Академии ФК «Зенит». Однако, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторы матча вынуждены провести встречу без зрителей.

Вера Симановская, Надежда Ильиных Андрей Пронин © ИА REGNUM

Анастасия Берендеева и Екатерина Сочнева Андрей Пронин © ИА REGNUM Атака Андрей Пронин © ИА REGNUM

ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь) Андрей Пронин © ИА REGNUM

В первом тайме команды попеременно владели мячом. Опытные футболистки из Перми в первые минуты захватили инициативу, однако к 30-й минуте «Зенит» вернул преимущество. После перерыва сине-бело-голубые остались в меньшинстве. На 61-й минуте капитан команды Екатерина Сочнева была удалена с поля за непреднамеренный удар соперницы рукой во время игры.

ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Игровой момент Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ильиных Надежда Андрей Пронин © ИА REGNUM

Надежда Ильиных Андрей Пронин © ИА REGNUM

Некоторое время «Звезда-2005» атаковала, петербурженкам приходилось сосредоточиться на обороне. В концовке «Зенит» провел несколько атак, но счет так и не был открыт. Игра была сыграна вничью.

Надежда Ильиных Андрей Пронин © ИА REGNUM

Отбор мяча Андрей Пронин © ИА REGNUM Падение Андрей Пронин © ИА REGNUM

Нападение Андрей Пронин © ИА REGNUM Приём мяча Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Игра сложилась тяжело для нас. Во втором тайме было удаление, пришлось перестраиваться. Но девочки опять, как и в первой игре, проявили характер и самоотверженность. Хочется сказать им спасибо. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. К сожалению, пока это невозможно на трибуне, а только онлайн» — прокомментировала главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина.

Футбольный момент Андрей Пронин © ИА REGNUM

Юлия Гриченко Андрей Пронин © ИА REGNUM