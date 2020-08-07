Санкт-Петербург, 7 августа 2020, 14:02 — REGNUM 6 августа прошёл 2-й тур Суперлиги сезона 2020 между ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЖФК «Звезда-2005» (Пермь). Женская сборная по футболу «Зенит» провела первый домашний матч с пермской «Звездой». Игра прошла на поле «Газпром"-Академии ФК «Зенит». Однако, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторы матча вынуждены провести встречу без зрителей.

Вера Симановская, Надежда Ильиных
Вера Симановская, Надежда Ильиных
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Анастасия Берендеева и Екатерина Сочнева
Атака
Анастасия Берендеева и Екатерина Сочнева
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Атака
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Атака
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В атаке ЗВЕЗДА
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Вера Симановская, Людмила Шадрина
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Во время игры
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Дигурова Мария
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Екатерина Сочнева
Андрей Пронин © ИА REGNUM
ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
Андрей Пронин © ИА REGNUM

В первом тайме команды попеременно владели мячом. Опытные футболистки из Перми в первые минуты захватили инициативу, однако к 30-й минуте «Зенит» вернул преимущество. После перерыва сине-бело-голубые остались в меньшинстве. На 61-й минуте капитан команды Екатерина Сочнева была удалена с поля за непреднамеренный удар соперницы рукой во время игры.

ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Зенитовская атака
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игра
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игровой момент
Игровой момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Ильиных Надежда
Ильиных Надежда
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Любовь Кипяткова
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мария Дигурова
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Момент игры
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мяч в игре
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Надежда Ильиных
Надежда Ильиных
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Некоторое время «Звезда-2005» атаковала, петербурженкам приходилось сосредоточиться на обороне. В концовке «Зенит» провел несколько атак, но счет так и не был открыт. Игра была сыграна вничью.

Надежда Ильиных
Надежда Ильиных
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Славяна Астанкова, Надежда Ильиных
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Сочнева Екатерина
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Удар
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Отбор мяча
Падение
Отбор мяча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Падение
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Нападение
Приём мяча
Нападение
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Приём мяча
Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Игра сложилась тяжело для нас. Во втором тайме было удаление, пришлось перестраиваться. Но девочки опять, как и в первой игре, проявили характер и самоотверженность. Хочется сказать им спасибо. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. К сожалению, пока это невозможно на трибуне, а только онлайн» — прокомментировала главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина.

Футбольный момент
Футбольный момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Юлия Гриченко
Юлия Гриченко
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Финал игры ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
Финал игры ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
Андрей Пронин © ИА REGNUM