Москва, 7 августа 2020, 13:00 — REGNUM Сербский защитник Слободан Райкович, выступавший за итальянскую «Перуджу», станет игроком «Локомотива». Об этом 7 августа заявил гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе.
«Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр», — цитирует Кикнадзе Sport24.
Райкович заменит в «Локомотиве» Бенедикта Хёведеса. По словам Кикнадзе, главный тренер команды Марко Николич привёл аргументы в пользу покупки Райковича, после чего трансферный комитет его поддержал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший защитник «Локомотива» и сборной Германии Бенедикт Хёведес объявил о завершении карьеры.
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