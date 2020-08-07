Москва, , 13:00 — REGNUM Сербский защитник Слободан Райкович, выступавший за итальянскую «Перуджу», станет игроком «Локомотива». Об этом 7 августа заявил гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе.

«Райкович уже с нами, проходит традиционный в таких случаях медицинский осмотр», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Райкович заменит в «Локомотиве» Бенедикта Хёведеса. По словам Кикнадзе, главный тренер команды Марко Николич привёл аргументы в пользу покупки Райковича, после чего трансферный комитет его поддержал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший защитник «Локомотива» и сборной Германии Бенедикт Хёведес объявил о завершении карьеры.

Читайте также: Чемпион мира Хёведес объявил о завершении карьеры