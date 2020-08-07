Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Право провести финал Лиги чемпионов 2022 года доверил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оргкомитету чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.

«Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено оргкомитету Евро-2020», — говорится в сообщении.

Напомним, Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020 в июне 2021 года. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдёт в мае 2022 года.

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