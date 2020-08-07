Белу-Оризонти, Бразилия, , 11:36 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Крузейро» погасил долг перед московским «Спартаком» за нападающего Педро Рошу. Об этом 7 августа сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что выплата произведена в последний день срока и составила €400,5 тыс.

Рассчитавшись со «Спартаком», «Крузейро» избежал санкций от Международной федерации футбола (ФИФА). Клубу грозил запрет на регистрацию новичков.

Напомним, летом 2017 года Педро Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» за €12 млн. В начале 2019 года «Крузейро» арендовал игрока с правом выкупа, но не стал его активировать. В настоящее время форвард выступает в аренде за «Фламенго».

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