Уфа, , 11:30 — REGNUM Вопрос строительства нового футбольного стадиона в Уфе отложен из-за экономических условий, сложившихся на фоне пандемии коронавируса. Об этом 7 августа заявил и. о. гендиректора футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков.

«Безусловно, необходимо строительство нового стадиона, но в нынешних экономических условиях этот вопрос перестал быть первоочередным. Надеемся, что ненадолго», — цитирует Шайбекова ТАСС.

Он отметил, что действующему стадиону в Уфе уже более 50 лет, и его уже реконструировали.

Стадион «Нефтяник» был открыт в 1967 году и реконструирован в 2012—2015 годах.