Торонто, Канада, , 10:59 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что недоволен своей игрой. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба клуба.

«Сейчас я недоволен своей игрой. Завтрашний матч для меня очень важен», — сказал Малкин.

Он отметил, что все три капитана команды — Сидни Кросби, Крис Летанг и сам Малкин — должны вдохновлять команду, делать так, чтобы все остальные шли за нами.

Как сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» проиграл «Монреалю» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2−1 в пользу «Монреаля». Четвёртый матч состоится 7 августа.

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