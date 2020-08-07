Орландо, США, , 10:20 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 12 передач.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Майкл Портер, записавший в свой актив дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

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