Орландо, США, , 10:00 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал защитник Дункан Робинсон, набравший 21 очко.

После этой победы «Милуоки» гарантировал себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Читайте также: «Юта» одержала победу над «Мемфисом» в НБА