Пермь, , 09:49 — REGNUM Пермский футбольный клуб «Амкар» возрождён. Об этом 6 августа заявил врио главы Пермского края Дмитрий Махонин в Instagram.

«С этого момента официально — бренд «Амкар» возрожден», — написал Махонин.

Теперь под именем «Амкар» будет выступать футбольный клуб «Академия», который получил право на пользование названием команды, расформированной в 2018 году.

Новый «Амкар» начнет выступления в первенстве России среди любительских клубов. Первый матч должен пройти 15 августа, соперником станет команда из Омска.

Напомним, «Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 по 2018 год команда выступала в Российской премьер-лиге (РПЛ), после чего была расформирована из-за отсутствия финансирования.