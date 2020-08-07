Горно-Алтайск, 7 августа 2020, 08:51 — REGNUM В Горно-Алтайске появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство начнётся в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Комплекс будут возводить в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».Сейчас объект на стадии проектирования. На первом этаже должны расположиться спортивный зал 24×42 метра, раздевалки, гардероб, массажный кабинет и кабинет медика. На втором этаже — зал общей физической подготовки для занятий аэробикой, тренажерный зал и буфет. Третий этаж будет отведён для настольного тенниса.