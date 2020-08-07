Эдмонтон, Канада, , 08:36 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Калгари» шайбы забросили нападающие Диллон Дюбе, Сэм Беннетт, Шон Монахан и защитник Расмус Андерссон.

Таким образом, «Калгари» выиграл серию со счётом 3−1 и вышел в четвертьфинал Западной конференции.

«Виннипег» стал вторым клубом, покинувшим плей-офф. Ранее из турнира вылетел «Нью-Йорк Рейнджерс», проигравший «Каролине».

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