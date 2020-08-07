Торонто, Канада, , 07:49 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

К середине второго периода хоккеисты «Торонто» забросили три шайбы. Отличились защитник Коди Сеси и нападающие Вильям Нюландер и Николас Робертсон.

«Коламбус» до конца основного времени смог сравнять счёт, а потом вырвать победу в овертайме. Хет-трик оформил форвард Пьер-Люк Дюбуа, ещё одну шайбу забросил защитник Сет Джонс.

Таким образом, в серии до трёх побед «Коламбус» вышел вперёд: 2−1. Следующий матч состоится 8 августа.

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