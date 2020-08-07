Ньон, Швейцария, 7 августа 2020, 07:38 — REGNUM Определились все участники четвертьфинала футбольной Лиги Европы. Матчи этой стадии турнира пройдут 10 и 11 августа в Германии.
Состав участников выглядит следующим образом:
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания)
- «Интер» (Италия) — «Байер» (Германия)
- «Шахтёр» (Украина) — «Базель» (Швейцария)
- «Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания).
Финал турнира состоится 21 августа.
Напомним, из-за пандемии коронавируса УЕФА решил провести полуфиналы и четвертьфиналы турнира, а также 1/8 финала в тех парах, где первый матч был перенесён, в виде одноматчевых противостояний.
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