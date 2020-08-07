Ньон, Швейцария, , 07:38 — REGNUM Определились все участники четвертьфинала футбольной Лиги Европы. Матчи этой стадии турнира пройдут 10 и 11 августа в Германии.

Состав участников выглядит следующим образом:

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания)

«Интер» (Италия) — «Байер» (Германия)

«Шахтёр» (Украина) — «Базель» (Швейцария)

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания).

Финал турнира состоится 21 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса УЕФА решил провести полуфиналы и четвертьфиналы турнира, а также 1/8 финала в тех парах, где первый матч был перенесён, в виде одноматчевых противостояний.

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