Москва, , 23:44 — REGNUM Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может перейти в чемпионат Турции, где в этом сезоне за «Антальяспор» выступал другой россиян Федор Кудряшов.

Фёдор Смолов Кирилл Венедиктов

Согласно информации портала TRT Spor, многократный чемпион страны «Фенербахче» сделал официальное предложение по переходу 30-летнего россиянина.

Напомним, что вторую половину сезона Смолов на правах аренды провел в чемпионате Испании в составе «Сельты», которая по окончанию арендного срока решила не выкупать футболиста. Россиянин за этот период забил два мяча.

В общей сложности Смолов провел 28 матчей в минувшем сезоне, отличившись 5 голами и 3 результативными передачами.