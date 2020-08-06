Орландо, США, , 23:23 — REGNUM «Сакраменто Кингз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в очередной встрече регулярного чемпионата НБА со счетом 140:125. Напомним, что НБА проводит оставшуюся часть сезон в специально отведенном кампусе в Орландо.

В составе команды из Калифорнии самым результативным игроком стал Богдан Богданович с 35 очками в активе. Также на его счет было записано 4 подбора и 3 результативные передачи.

У «Пеликанс» лучшими игроками на паркете оказались Брэндон Ингрэм и Зион Уильямсон, набравшие по 24 очка.

Обе команды делят между собой 11-е место в Западной конференции, набрав по 97 очков.