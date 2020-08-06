Леверкузен, Германия, , 23:01 — REGNUM «Байер» продолжит бороться за трофей Лиги Европы в следующем раунде турнира.

Леверкузенский «Байер» обыграл шотландский «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузен и завершилась победой хозяев с сухим счетом — 1:0.

Напомним, что первая встреча этих двух команд также закончилась победой «фармацевтов» со счетом 3:1.

Единственный мяч хозяев поля забил французский нападающий Мусса Диане на 51-й минуте встречи.

В четвертьфинале турнира «Байер» будет ждать встречи с миланским «Интером», который переиграл в предыдущей стадии испанский «Хетафе». Матч пройдет 10 августа.