Дуйсбург, Германия, , 22:42 — REGNUM «Севилья» добыла путевку в следующую стадию Лиги Европы.

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» в единственном матче стадии обыграла «Рому». Матч, согласно измененному в связи с пандемией коронавируса формату, был проведен на нейтральном поле в немецком Дуйсбурге и завершился победой испанской команды со счетом — 2:0.

В составе пятикратных победителей Лиги Европы голами отличились защитник Серхио Регилон на 22-й минуте и форвард Юссеф Эн-Несири на 44-й.

В четвертьфинале «Севилья» будет ожидать победителя пары «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон».