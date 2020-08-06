Манчестер, Великобритания, , 22:23 — REGNUM Бывший защитник «Манчестер Сити» Коло Туре поделился мнением касательно шансов «горожан» переиграть мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Ман Сити» должен взять Лигу Чемпионов. Им не везло много лета, но я молюсь, чтобы у них все получилось. Когда я играл за команду, взять кубок ЛЧ — была моей мечтой.

У них есть топ-тренер и клуб должен удержать его, чтобы привлекать футболистов, которые могут усилить команду. Команде нужны игроки с победным опытом в Лиге чемпионов.

Считаю, что у «Ман Сити» есть большие шансы на проход в следующую стадию в противостоянии с «Реалом», — приводит слова Туре портал Goal.

Напомним, что «горожане» обыграли «сливочных» в первом матче на выезде со счетом 2:1. Ответный матч противостояния состоится 7 августа в Манчестере.