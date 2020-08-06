Тамбов, , 21:36 — REGNUM Бывший нападающий московских «Динамо» и ЦСКА Кирилл Панченко продолжит карьеру в составе «Тамбова».

Кирилл Панченко Эдгар Брещанов

30-летний нападающий подписал трёхлетнее соглашение с условием, что «Тамбов» сохранит прописку в российской футбольной элите. Если условие не получится реализовать, игрок покинет клуб.

Панченко выбрал 10-й номер, под которым будет выступать в новом клубе.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России Панченко вышел на поле в 22 матчах за «Динамо», в которых отличился двумя голами. «Милиционеры» не стали заключать с игроком новое соглашение и по окончанию сезона Панченко стал свободным агентом.