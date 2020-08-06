Краснодар, , 21:21 — REGNUM Полузащитник «Краснодара» Вандерсон близок к переезду в чемпионат Португалии.

Вандерсон Артем Гусев

Согласно информации портала O Jogo, «Спортинг» сделал трансферное предложение по бразильскому хавбеку. «Краснодару» были предложены 7 миллионов евро, однако российский клуб требует поднять стоимость компенсации до 10 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к Вандерсону со стороны британского «Эвертона» и петербургского «Зенита».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец принял участие в 21 матче за «Краснодар», в которых он набрал 8 (3+5) очков по системе «гол+пас». Действующее соглашение сторон рассчитано до лета 2022 года.