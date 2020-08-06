Берлин, , 20:29 — REGNUM Макс Крузе вернулся в Бундеслигу.

Бывший игрок «Вольфсбурга» снова готов покорять высший дивизион Германии, подписав контракт с берлинским «Унионом». О подписании контракта с Максом Крузе было сообщено пресс-службой «берлинцев».

Срок действия соглашения с форвардом не разглашается.

Минувший сезон Крузе провел в составе турецкого «Фенербахче», с которым по итогу сезона разорвал контракт из-за продолжительной задержки зарплаты. Игрок провел 23 матча и набрал 15 (7+8) по системе «гол+пас».

Также среди немецких клубов игрок ранее выступал за «Вердер», «Санкт-Паули» и мёнхенгладбахскую «Боруссию».