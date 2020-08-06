Химки, Московская область, , 20:19 — REGNUM Нападающий «Химок» Владимир Дядюн поставил подпись под новым соглашением с клубом, об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды в «Твиттере».

Известно, что новый контракт будет рассчитан на один сезон.

«Впереди новый сезон, новый период — премьер-лига, в которой я буду рад защищать цвета «Химок», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Дядю вышел на поле в 22 матчах за «Химки» во всех турнирах, отличившись семью голами.