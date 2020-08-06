Чебоксары, , 17:08 — REGNUM В Чувашии спортсмены, которые входят в состав национальных сборных команд, получат специальную стипендию. Об этом заявил глава регионального министерства спорта Василий Петров, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии по итогам на коллегии ведомства.

Новую меру поддержку планируется учредить в 2020 году.

«Предлагаем ввести стипендии спортсменам — членам российских сборных команд», — сказал министр.

По словам Василия Петрова, средства будут предусмотрены в республиканском бюджете, в настоящее время вопрос находится «на стадии согласования» с министерством финансов. Предполагаемый размер стипендии не сообщается.

В прошлом году в списки сборных команд России вошли 202 спортсмена из Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике спортсменам разрешили проводить тренировки на открытом воздухе.

Так же стало известно, что в июле сильнейшие представительницы чувашской школы самбо выехали на тренировочные сборы в подмосковные Химки: вызов на сборы получили борцы почти из 30 регионов. Республику представляют лидер сборной Чувашии, четырёхкратная чемпионка мира по самбо Елена Бондарева, победительница первенства мира и чемпионка Европы по самбо Вера Лоткова, победитель первенства России по самбо Татьяна Федорова.